Resmi görüşmeler... Mourinho, Arbeloa'ya Premier Lig'in kapılarını açıyor

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Portekizli José Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğünü üstlenmesinin, kraliyet takımının eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa'yı Premier Lig'de çalışmaya yaklaştırdığı belirtildi.

Bir İngiliz kulübü şu anda Álvaro Arbeloa ile gelecek sezonun yeni teknik direktörü olması için görüşüyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Fulham, Marco Silva'nın ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Álvaro Arbeloa ile görüşmeler yaptı.

43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Real Madrid'den ayrılmasının ardından serbest durumda ve Fulham yetkilileriyle takımın başına geçme olasılığını görüşmek üzere bir araya geldi.

Marco Silva, beş başarılı sezonun ardından Fulham'dan ayrıldı ve Benfica'nın teknik direktörlüğüne gelen José Mourinho'nun yerine geçti.

Bu arada Mourinho, 12 Ocak'ta Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'in teknik direktörü olan Álvaro Arbeloa'nın yerini aldı.

Fulham, geçen sezon Premier Lig'i 52 puanla 11. sırada tamamladı.