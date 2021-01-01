Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi

Sivasspor maçı sonrası basın aracılığı ile yönetimle arasında gerginlik oluşan Marius Sumudica'nın görevine son verildi.

Gaziantep FK'nın 'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Gazinatep yönetimi ile teknik direktör Sumudica arasında basın aracılığı ile başlayan gerginlik ayrılıkla son buldu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 17 maçta 31 puan toplamış ve ligde dördüncü sırada yer alıyordu.

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Rumen teknik adam, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin euro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler, daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin euroyu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin euro, bütün 'nin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullanmış ve sözlerini bititirken de "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim." demişti.

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Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu açıklamalara cevaben "Sumudica'ya 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?" şeklinde konuşmuştu.

Bu durum sonrası bir açıklama daha yapan Sumudica, "Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz. Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir; mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim 4 ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım." ifadelerini kullanarak "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim." ifadesinin bir şaka olduğunu söylemişti.