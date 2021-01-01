RESMİ: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, QPR'dan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllığına anlaştı. Ancak oyuncu sezon sonunda takıma katılacak.

, Attila Szalai'nin ardından bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel ile anlaştıklarını duyurdu.

Ancak Samuel'in Fenerbahçe'deki mesaisi gelecek sezon başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını fakat transferin sezon sonu gerçekleşeceğini duyurdu.

Blackpool altyapısında yetişen Nijyeryalı kanat oyuncusu 2017'den beri Championship ekibi QPR forması giyiyor. Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle Fenerbahçe oyuncu için bonservis ödemeyecek.

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Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

''Kulübümüz Queens Park forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.''