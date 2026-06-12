Resmi: Çalınan puanlar nedeniyle... Barcelona'dan Pérez'e karşı eşi görülmemiş bir tepki

Barcelona kulübü, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'e karşı, kulübün itibarını zedeleyen ve "yalan" olarak nitelendirdiği açıklamaları nedeniyle iftira suçlamasıyla yasal işlem başlattığını resmen duyurdu.

Barcelona, internet sitesinde yayınlanan resmi bir açıklamada, İspanyol Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca cezai dava açmadan önce, Pérez'e açıklamalarını geri çekmesini talep eden resmi bir yasal uyarı gönderdiğini belirtti.

Dava, Perez'in geçtiğimiz 12 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısı ve ertesi gün verdiği röportajda, Real Madrid başkanlık seçimlerine adaylığını açıklarken yaptığı açıklamalara dayanıyor.

Perez o sırada şöyle demişti: "Elimiz boş döndük. Kaç sezondur burada olduğumu bilmiyorum, ancak sadece 7 Şampiyonlar Ligi ve 7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Benden çalınmasaydı 14 şampiyonluk kazanabilirdim. Bu sezon bizden çalınan 18 puanla ilgili bir video çektik ve bu konuda sessiz kalamam."

Barcelona, bu hukuki işlemin amacının, Perez'i "kulübün imajına ve itibarına zarar veren ve iftira niteliğinde" olarak nitelendirdiği açıklamalarından geri adım atmaya zorlamak olduğunu açıkladı ve Real Madrid başkanının bu açıklamaları "yalan olduğunu bilerek" yaptığını vurguladı.

Katalan kulübü, Pérez'in açıklamalarını geri çekmeyi reddetmesi veya uyarıyı görmezden gelmesi durumunda, İspanyol mahkemeleri nezdinde tam bir ceza davası açacağını belirtti. Bu adım, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki tarihi rekabette eşi görülmemiş bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

Barcelona kulübü tarafından yayınlanan bildirinin tam metni şu şekildedir:

"Barcelona kulübü bugün, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'in 12 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında ve ertesi gün bir medya kuruluşuna verdiği röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle, Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca hakaret suçlamasıyla dava açmadan önce gerekli uzlaşma talebini sunduğunu duyurdu.

Bu davanın amacı, Bay Pérez'i, kulübün imajına ve itibarına zarar veren ve yalan olduğunu bildiği bazı açıklamalarından geri adım atmaya zorlamaktır.

Bu talebin uygun şekilde karşılanmaması durumunda, Barcelona kulübü ilgili cezai davayı açacaktır.