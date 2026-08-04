Barcelona, Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in bir sezonluğuna kiralık olarak ayrıldığını açıkladı.

Barça, yüksek maaşı ve Katalan takımının ilk 11'indeki yerini kaybetmesi nedeniyle Ter Stegen'den ayrılmak için büyük çaba harcıyordu.

Barcelona, resmi sitesindeki açıklamasında şunları belirtti: "Kulüp, Alman file bekçisi Marc-André ter Stegen'in 30 Haziran 2027 tarihine kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurur."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Alman kaleci, teknik direktör Michel yönetiminde ikinci kiralık deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Girona'da geçirdiği dönemde sakatlık nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyebilmiş olsa da bu ikili, dört Avrupa kupası ve 36 lig şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa ve başarıya sahip bir kulüpte yeniden bir araya gelecek."

Ve şunları ekledi: "Ter Stegen, 2015 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı, Katalan takımının formasıyla 21 kupa kazandı ve kulüple 423 maça çıkarak Barcelona ile resmi maçlarda en çok forma giyen oyuncular arasında on birinci sırada, yabancı oyuncular arasında ise sadece Lionel Messi'nin ardından ikinci sırada yer aldı."

Açıklama şöyle son buldu: "Ter Stegen şimdi Ajax'taki deneyiminde, Barcelona'daki döneminde birçok kez sergilediği o üstün seviyesini yeniden yakalamayı umuyor."