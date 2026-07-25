Barcelona kulübü bugün cumartesi günü, kadın futbol takımının kadrosunu 2026-2027 sezonuna hazırlık kapsamında güçlendirmek için yaptığı ikinci transferi açıklayarak taraftarlarını şaşırttı. Kulüp, Dallas Trinity'den bonservissiz olarak gelen 24 yaşındaki Amerikalı kaleci Tyler McCammey'in kadroya katıldığını duyurdu.

Katalan kulübü resmi açıklamasında, geçen sezon önceki takımıyla 16 maça çıkan McCammey'in önümüzdeki günlerde kulüp merkezinde, Başkan Joan Laporta ve kadın futbolundan sorumlu direktör Xavier Puig'in katılımıyla yeni sözleşmesini resmi olarak imzalayacağını doğruladı.

Bu transfer, kulübün yeni sezon başlamadan önce kaleci mevkisini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir planı çerçevesinde, Hollandalı kaleci Renée van Asten'in kadroya katıldığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Amerikalı kaleci, Blaugrana ile sözleşmesi sona eren ve Badalona kadın takımına transfer olan Txell Font'un ayrılığıyla oluşan boşluğu dolduruyor. Böylece teknik direktör Pere Romeu, yerel ve kıtasal müsabakalarda takımın kalesini korumak için Cata Coll, Gemma Font ve yeni transfer Tyler McCammey olmak üzere 3 kaleciyle desteklenmiş oldu.

Transfer piyasasındaki bu hızlı hamleler, Barcelona yönetiminin kadın takımının kadro derinliğini güçlendirme ve takımın son yıllarda sergilemeye alışkın olduğu yüksek rekabetçi seviyeyi koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.