18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP

Çeviri:

Resmi: Barcelona, oyuncusunun Ajax'a transferini açıkladı

Barcelona
Ajax
J. Torrents
La Liga
Eredivisie
İspanya
Hollanda

Yeni bir meydan okuma

Barcelona, gelecek vadeden oyuncularından birinin devam eden yaz transfer döneminde Ajax'ın kadrosuna katılacağını duyurdu.

Barcelona, resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada, "Jofre Torrents, Ajax'ın kadrosuna katılacak" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barcelona ve Ajax, defans oyuncusu Jofre Torrents'in Hollanda kulübünün kadrosuna transferi konusunda anlaşmaya vardı."

Açıklama şöyle sona erdi: "Kulübümüz, Jofre Torrents'e tüm bu yıllar boyunca Blaugrana formasını savunurken gösterdiği bağlılık, profesyonellik ve sadakat için minnettarlığını ifade etmek ister ve profesyonel kariyerinin bu yeni döneminde kendisine başarılar diler."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin