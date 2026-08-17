Resmi: Barcelona, oyuncusunun Ajax'a transferini açıkladı

Barcelona, gelecek vadeden oyuncularından birinin devam eden yaz transfer döneminde Ajax'ın kadrosuna katılacağını duyurdu.

Barcelona, resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada, "Jofre Torrents, Ajax'ın kadrosuna katılacak" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barcelona ve Ajax, defans oyuncusu Jofre Torrents'in Hollanda kulübünün kadrosuna transferi konusunda anlaşmaya vardı."

Açıklama şöyle sona erdi: "Kulübümüz, Jofre Torrents'e tüm bu yıllar boyunca Blaugrana formasını savunurken gösterdiği bağlılık, profesyonellik ve sadakat için minnettarlığını ifade etmek ister ve profesyonel kariyerinin bu yeni döneminde kendisine başarılar diler."

