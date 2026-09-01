Barcelona kulübü bugün salı günü, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u devam eden yaz transfer döneminde Arsenal'den kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Arsenal ve Barcelona, Gabriel Jesus'un Katalan takımının saflarına transferi konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı forvet, Barcelona ile üç sezonluk bir sözleşme imzaladı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Gabriel Jesus, 3 Nisan 1997'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğdu ve futbol kariyerine memleketinde Anhanguera kulübünde başladı. Ardından ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Palmeiras Sao Paulo'nun altyapısına geçti. Takımla ilk maçlarını Mart 2015'te oynadı ve 2015'te Brezilya Kupası'nı, 2016'da ligi kazandı. Ayrıca 2016'da Brezilya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü aldı."



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Açıklama şöyle sürdü: "Jesus'un Brezilya'da sergilediği üstün performanslar, oyuncuya Avrupa'ya transfer olma fırsatı verdi ve 2016 yazında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile sözleşme imzaladı."

Devamında şu ifadelere yer verildi: "Jesus, takımla toplamda 236 maça çıktı, bu maçlarda 95 gol atıp 45 gole asist yaptı. Manchester City'deki döneminde dört Premier Lig şampiyonluğu, bir kez FA Cup, dört Lig Kupası şampiyonluğu ve 2018 ile 2019 yıllarında iki kez Community Shield kazandı."

Jesus, Temmuz 2022'de Arsenal ile sözleşme imzaladı ve takımla 123 maça çıktı, bu maçlarda 32 gol atıp 22 gole asist yaptı.

Ocak 2025'te ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık onu Aralık ayına kadar sahalardan uzak tuttu. Daha sonra 14 maçta üç gol atarak Arsenal'in 2025-2026 sezonu Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulundu.



