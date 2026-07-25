Resmi: Barcelona'dan taraftarlarını şaşırtan beklenmedik transfer

Barcelona kulübü, bugün cumartesi günü taraftarlarını, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında kadın futbol takımının kadrosunu güçlendirmeye yönelik ikinci transferini açıklayarak şaşırttı. Kulüp, Dallas Trinity'den serbest transfer yoluyla 24 yaşındaki Amerikalı kaleci Tyler McCamey'nin kadroya katıldığını duyurdu.

Katalan kulübü resmi açıklamasında, geçen sezon önceki takımıyla 16 maça çıkan McCamey'nin, önümüzdeki günlerde kulüp merkezinde başkan Joan Laporta ve kadın futbolundan sorumlu yönetici Xavier Puig'in katılımıyla yeni sözleşmeye resmi imza törenini gerçekleştireceğini teyit etti.

Bu transfer, kulübün Hollandalı kaleci Renée van Asten'in kadroya katıldığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi ve yeni sezon başlamadan önce kaleci mevkiini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak gerçekleşti.

Amerikalı kaleci, Blaugrana ile sözleşmesi sona eren ve Badalona kadın takımına transfer olan Txell Font'un ayrılığıyla oluşan boşluğu dolduruyor. Böylece teknik direktör Pere Romeu, yerel ve kıtasal müsabakalarda takımın kalesini korumak üzere Cata Coll, Gemma Font ve yeni gelen Tyler McCamey olmak üzere 3 kaleci ile desteklenmiş oldu.

Transfer piyasasındaki bu hızlı hamleler, Barcelona yönetiminin kadın takımının kadro derinliğini güçlendirme ve takımın son yıllarda sergilemeye alışkın olduğu yüksek rekabetçi seviyeyi koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.