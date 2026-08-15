Atletico Madrid, bugün cumartesi günü, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattı için önemli bir oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Atletico Madrid, resmi bir açıklamada, Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero ile 2031 yazına kadar anlaşma sağladığını belirtti. Bu transfer, teknik direktör Diego Simeone'nin savunma hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olan oyuncunun, kulübün mevcut transfer dönemindeki dördüncü anlaşması oldu.

Atletico Madrid, Arjantinli defans oyuncusuyla anlaşmak için 33 milyon euroluk sabit bir bedel ve 7 milyon euroluk bonuslar olmak üzere yaklaşık 40 milyon euro ödedi. Romero, dün cuma günü Londra ekibindeki taraftarlarıyla vedalaşmıştı.

Cristian Romero, geçtiğimiz yaz da Atletico Madrid'in hedefi haline gelmiş, ancak Tottenham Hotspur kulübünün maddi talepleri transferin tamamlanmasına engel olmuştu.

Bir yıl sonra, 2025 yılında David Hancko ile yaşananlara benzer şekilde, Arjantinli defans oyuncusu Simeone projesinin temel unsurlarından biri olma hedefiyle Metropolitano Stadı'na geliyor.

Arjantinli teknik direktör böylece kadrosuna deneyimli ve üst düzey bir oyuncu katarak, Madrid ekibinin savunma sağlamlığını yeniden kazanmasına imkan tanıyacak.

Romero'nun, Atletico Madrid'e transfer olmayı tercih etmeden önce Barcelona ve Arsenal'in ilgi listesinde de yer aldığını hatırlatalım.

