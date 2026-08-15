18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-CELTA VIGOAFP

Çeviri:

Resmi: Atletico, Barcelona ve Arsenal'in hedefindeki oyuncuyla anlaştı

Transfers
Atletico Madrid
Barcelona
Tottenham Hotspur
Arsenal
C. Romero
La Liga
Premier Lig
İspanya
İngiltere
Arjantin

Dikkat çeken transfer

Atletico Madrid, bugün cumartesi günü, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattı için önemli bir oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Atletico Madrid, resmi bir açıklamada, Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero ile 2031 yazına kadar anlaşma sağladığını belirtti. Bu transfer, teknik direktör Diego Simeone'nin savunma hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olan oyuncunun, kulübün mevcut transfer dönemindeki dördüncü anlaşması oldu.

Atletico Madrid, Arjantinli defans oyuncusuyla anlaşmak için 33 milyon euroluk sabit bir bedel ve 7 milyon euroluk bonuslar olmak üzere yaklaşık 40 milyon euro ödedi. Romero, dün cuma günü Londra ekibindeki taraftarlarıyla vedalaşmıştı.

Cristian Romero, geçtiğimiz yaz da Atletico Madrid'in hedefi haline gelmiş, ancak Tottenham Hotspur kulübünün maddi talepleri transferin tamamlanmasına engel olmuştu.

Bir yıl sonra, 2025 yılında David Hancko ile yaşananlara benzer şekilde, Arjantinli defans oyuncusu Simeone projesinin temel unsurlarından biri olma hedefiyle Metropolitano Stadı'na geliyor.

Arjantinli teknik direktör böylece kadrosuna deneyimli ve üst düzey bir oyuncu katarak, Madrid ekibinin savunma sağlamlığını yeniden kazanmasına imkan tanıyacak.

Romero'nun, Atletico Madrid'e transfer olmayı tercih etmeden önce Barcelona ve Arsenal'in ilgi listesinde de yer aldığını hatırlatalım.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin