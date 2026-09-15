Resmi: Arjantin, veda gecesi için Messi'yi kadroya çağırdı

Arjantin Futbol Federasyonu, efsanevi isim Lionel Messi'yi 6 Ekim'de River Plate'in kalesi olan "Monumental" stadında Benin Milli Takımı ile oynanacak hazırlık maçına davet ettiğini açıkladı. Bu maçla birlikte Messi, 31 Ağustos'ta resmen açıkladığı milli takım kariyerini bitirme kararının ardından Arjantinli taraftarlara kendi ülkesinde veda etme fırsatı bulacak.

Hazırlık karşılaşması özel bir kutlamaya sahne olacak; zira 2022 Katar Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atarak şampiyonluğu kazanan ve kaptana eşlik eden tüm oyuncular Messi'ye katılacak.

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Messi'nin adı, Arjantin Federasyonu'nun üç beklenen karşılaşma için resmen açıkladığı 28 kişilik listede yer aldı. Program, 30 Eylül'de Córdoba şehrinde Bolivya ile oynanacak maçla başlıyor; ardından 3 Ekim'de Monumental stadında Burkina Faso ile karşılaşılacak, daha sonra ise aynı stadda Benin ile hazırlık maçı oynanacak.

Listede, Real Madrid'in Fiorentina'ya kiraladığı oyuncu Franco Mastantuono ile Villarreal savunmacısı Juan Foyth'un dönüşü göze çarparken, ilk kez çağrılan yeni isimler de bulunuyor. Bunların başında Gianluca Prestianni (Benfica), Matías Soulé ile Santiago Castro (Roma), Roman Vega (Zenit) ve Agustín Giay (Palmeiras) geliyor. Bu oyuncular daha önce son Dünya Kupası'ndan önceki dönemde Tango kampının son aşamasına katılmışlardı.









Arjantin Federasyonu, resmi açıklamasında kaptanların katılımına ilişkin ayrıntıları şöyle aktardı: "Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso, 6 Ekim'de oynanacak son hazırlık maçına katılmak üzere kadroda yer alacak. Teknik ekip ise yerel ligden çağrılan oyuncuların isimlerini önümüzdeki cuma günü açıklayacak."

Messi'nin taraftarlara veda edeceği müjdesini veren isim, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia oldu. Tapia resmi bir videoda şunları söyledi: "Tüm Arjantin Milli Takımı taraftarlarına, A Milli Takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yaptığım bir görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi ve kaptanımız Lionel Andrés Messi'ye davet göndermeye karar verdiğimizi bildirmek isterim. Kendisi, gerçekten hak ettiği onurlandırma ve vedaya 6 Ekim'de burada, Arjantin'de nail olacak."