Ajax, Maher Carrizo'yu sezonun geri kalanı için FC Kopenhag'a kiraladı. Amsterdam ekibi bunu resmi kanalları üzerinden duyurdu. Bu haber bir süredir gündemdeydi: De Telegraaf ve Voetbal Internationaal, daha önce anlaşmanın yakın olduğunu bildirmişti.

Viktor Tsygankov, Steven Berghuis ve Oliver Edvardsen'in varlığı nedeniyle sağ kanat pozisyonunda yoğun rekabet bulunuyor, bu yüzden Carrizo'nun başka bir yerde tecrübe kazanmasına izin verildi. Bu arada Kopenhag için herhangi bir satın alma opsiyonu da konulmadı.

Yetenekli hücum oyuncusu, geçen kış Vélez Sarsfield'dan 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. O tarihten bu yana Ajax A Takımı'nda sekiz maça çıktı, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Carrizo'nun Ajax ile sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor. Ajax, kiralama dönemine rağmen Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen oyuncunun geleceğinde hâlâ yer görüyor.

Berghuis'in sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor. Bunun ardından Carrizo'nun Ajax'ta kendini gösterme şansı olacak. Satın alma opsiyonunun kiralama anlaşmasına eklenmemesinin temel nedeni de bu.

Danimarka'nın köklü kulübü, Carrizo'nun maaşının tamamını da üstlenecek. Kanat oyuncusu, muhtemelen perşembe günü Danimarka Ligi'nde FC Nordsjaelland'a karşı oynanacak iç saha maçında ilk kez forma giyecek.