Resmi adım spekülasyonları alevlendirdi: Barcelona, Rodri transferini bitirdi mi?

İspanya Ligi "La Liga"nın resmi internet sitesi, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin devam eden yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılması ihtimaline dair tartışmayı iyice alevlendirdi.

İspanya Ligi, Rodri'yi resmi sitesinin ana sayfasına taşıdı. Bu adım, Manchester City yıldızının Real Madrid'e katılmayı reddetmesinin ardından Barcelona'ya transferinin yaklaşmasıyla eş zamanlı olarak geldi.

Barcelona ile Manchester City arasındaki müzakereler, anlaşmanın tamamlanmasından önce yalnızca birkaç küçük detayın kalmasıyla sonuna yaklaşırken, İspanya Ligi son yılların en dikkat çekici transferlerinden biri olabilecek bu hamleye hazırlanmaya başladı.

Dikkat çeken bir işaretle, İspanya Ligi'nin resmi internet sitesi, oyuncu hâlâ Manchester City'ye bağlıyken, ziyaretçilerini Rodri'nin Villarreal ve Atletico Madrid formalarıyla yaşadığı en önemli anları gösteren bir videoyla karşıladı.

Video, oyuncunun ligdeki ilk dönemlerini hatırlatan bir mesajla birlikte yayımlandı: "Rodri, İspanya Millî Takımı ile dünya şampiyonu olmadan önce, yeteneklerini La Liga'da göstermeye çoktan başlamıştı. Orta sahaya hâkimiyetinden ve oyunu akıllıca okumasından, onu en iyi futbolculardan biri yapan kalitesine kadar, Villarreal ve Atletico Madrid ile yaşadığı en iyi anlardan bazılarını yeniden izleyin."

"Mundo Deportivo" gazetesine göre bu adım dikkat çekici bir zamanlamayla geldi; zira veriler, İspanyol orta saha oyuncusunun Manchester City'ye geçmeden önce çıkışını yaptığı ve parladığı lige dönüşünün yaklaştığına işaret ediyor.

Transferdeki son gelişmeler neler?

Aynı bağlamda, bir basın raporu, Barcelona'nın devam eden yaz transfer döneminde Rodri'yi kadrosuna katma çabasında yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

Basın raporları, geçtiğimiz saatlerde Barcelona'nın 50 milyon euroluk bir teklif sunduğunu, ancak İngiliz kulübünün bunu reddettiğini aktardı.

"Sport" gazetesi ise Barça'nın 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu için 60 milyon euro harcamaya hazır olduğunu doğruladı.

Ancak bu meblağ hâlâ yeterli değil; çünkü Barcelona ile iyi ilişkisine rağmen Manchester City, en önemli oyuncularından biri olan 2024 Ballon d'Or sahibini düşük bir bedel karşılığında elden çıkarmaya hazır değil.

Bununla birlikte "Marca", iki Avrupa devi arasındaki anlaşmanın hâlâ uzak olduğuna dikkat çekti; zira Manchester City, 30 yaşındaki oyuncusunun fiyatını 70 milyon euro olarak belirledi ve City'yi ondan vazgeçmeye ikna etmek için en azından bu meblağ gerekiyor; özellikle de yerine bir oyuncu almak için büyük paralar harcamak zorunda kalacakları düşünülürse.

7 yıldan fazla süre sonra dönüş

Rodri, 18 Mayıs 2019'dan bu yana İspanya Ligi'nde bir maçta forma giymedi. O tarihte Atletico Madrid forması altında Levante karşısında son maçına çıkmış, karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.

O günden bu yana oyuncu Manchester City'ye transfer oldu ve dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri hâline geldi, ardından 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Barcelona'ya transferinin tamamlanması hâlinde Rodri, ligdeki son görünümünün üzerinden yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra "La Liga"ya dönecek; ancak bu kez dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olarak.

Ballon d'Or İspanya Ligi'ne mi dönüyor?

Tamamlanması hâlinde bu transfer ek bir önem kazanıyor; çünkü Rodri'nin Barcelona'ya transferi, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Real Madrid'e geçmesinden bu yana ilk kez Ballon d'Or kazanmış bir oyuncuyu İspanya Ligi'ne geri getirecek.

Rodri'nin transferi henüz resmî olarak kesinleşmese de, fotoğrafının ve İspanya Ligi'ndeki en önemli anlarını içeren bir videonun "La Liga" sitesinin ana sayfasına konması, göz ardı edilmesi güç bir zamanlamayla geldi.