Resmi açıklamayla: Real Madrid yeni transferini tanıttı

Real Madrid, Fildişili Diomande'yi takımın yeni oyuncusu olarak duyurdu. Böylece kulüp, genç forvetin krallara katılan en yeni yüz olmasının ardından yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği tüm transferlerin tanıtım törenlerini tamamlamış oldu.

Real Madrid resmi sitesi üzerinden oyuncunun tanıtım töreninin ayrıntılarını açıkladı ve kulüp başkanı Florentino Perez'in Diomande'yi toplantı salonunda karşıladığını belirtti. Oyuncu burada 7 sezonluk bir sözleşme imzalayarak 30 Haziran 2033'e kadar takımda kalacak. Ardından, onursal başkan Jose Martinez Pirri'nin de katılımıyla Santiago Bernabeu stadyumunun bir maketini, bir saat ve üzerinde adıyla 25 numaranın yer aldığı bir forma teslim aldı.

19 yaşındaki Diomande, Leipzig'den 125 milyon euro değerindeki bir transferle Real Madrid'e katıldı. Oyuncunun seviyesi ve performansına bağlı bonuslarla bu mali bedelin 140 milyon euroya kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Böylece transfer, İspanyol kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Real Madrid, hücum hattına güçlü bir katkı sağlaması için yeni transfere bel bağlıyor. Kral takımının yeni projesinin en yeni parçası haline gelen genç Fildişili oyuncunun yeteneklerine güveniliyor.

Diomande'nin katılımıyla Real Madrid, kral takımının önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmek için seçtiği yeni yüzler listesini tamamlayarak bu yaz yeni transferlerinin tanıtım dosyasını kapatmış oldu.