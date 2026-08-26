İtalya Futbol Federasyonu, bugün çarşamba günü, Mart 2027'de yapılması planlanan Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'nun adaylığına yönelik desteğini geri çektiğini açıkladı.

İtalya Federasyonu, resmi açıklamasında, kararın tutumunu "açık ve şeffaf bir şekilde" ifade ettiğini ve FIFA yönetimi ile uluslararası turnuvaların geliştirilmesi alanlarında Infantino'nun ortaya attığı son girişimlere yönelik itiraz çerçevesinde, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ve başkanı Aleksander Ceferin ile tam uyum içinde olduğunu belirtti.

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İtalya Federasyonu Başkanı Giovanni Malago şunları söyledi: "Liyakat, dayanışma, sürdürülebilirlik ve taraftar merkezliliğe dayalı bir futbol fikrini güçlendirmek için UEFA ve diğer Avrupa federasyonlarının yanında çalışmaya devam edeceğiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiye kadar futbolun büyümesine ve yenilenmesine, aynı zamanda temel ilkelerini savunmasına imkân tanıyan diyalog, dinleme ve ortak sorumluluk modeline inanıyoruz."

İtalya'nın bu adımı, Infantino'ya yönelik Avrupa'daki muhalefetin, özellikle yönetim biçimi ve Uluslararası Federasyon içinde büyük kararların alınma şekliyle ilgili olarak tırmanması ortamında geliyor.

Anlaşmazlık, son dönemde FIFA'nın Dünya Kupası'nın gelecekteki ticari haklarının bir kısmının satılmasına ilişkin daha sonra geri adım atılan önerisinin ardından derinleşti.

İtalyan ve İsviçre vatandaşlığına sahip olan Infantino'ya olan güvenlerini yitirdiklerini yakın zamanda açıklayan 6 İskandinav federasyonu, bağımsızlık ve hesap verebilirliği güvence altına alacak reformlar ile FIFA içinde daha net karar alma mekanizmaları talep etmişti.

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