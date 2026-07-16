Resmi açıklamanın öncesinde... Ademi, Barselona'da sağlık kontrollerini tamamladı

Alman futbolcu Karim Ademi, bu yaz transfer döneminde Katalan kulübüne resmi olarak katılmak üzere Barcelona’nın tıbbi muayenelerini tamamladı.

Dün Çarşamba öğlen saatlerinde Barselona'ya gelen Ademi'nin, Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu olarak İngiliz Anthony Gordon'dan sonra bu yaz Barcelona'nın ikinci transferi olması bekleniyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Alman yıldızın sağlık muayeneleri için Barcelona'daki hastaneye erken saatlerde geldiğini ve varışından yaklaşık iki saat sonra, yeni talimatları beklemek üzere oteline geri döndüğünü bildirdi.

Ademi, transferinin resmi olarak duyurulana kadar, en büyük destekçisi ve kendisine Almanya milli takımında ilk kez forma giyme fırsatı veren teknik direktör Hans Flick ile bazı yeni takım arkadaşlarıyla buluşmak üzere Barcelona’daki spor kentine gitmeyecek.

24 yaşındaki Ademi’nin sağlık kontrolünden geçmesi ve iki kulüp arasında transferine ilişkin sözleşme taslaklarının karşılıklı olarak paylaşılması ve resmi imzanın atılmasının ardından, Dortmund 22 milyon avroluk sabit bir tutarın yanı sıra 7 milyon avroluk ek ödeme alacak.

Resmi açıklamanın bugün Perşembe günü yapılması bekleniyor olsa da, Katalan gazetesine göre Barcelona, açıklamanın Cuma gününe ertelenme olasılığını dışlamadı.

Bununla birlikte, Alman kanat oyuncusunun tanıtım töreni, Barcelona Başkanı Juan Laporta ve sportif direktör Deco’nun önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinden dönmelerinin ardından, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Ardından Ademi, Barcelona oyuncusu olarak ilk basın toplantısını düzenleyecek.