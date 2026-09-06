Inter Milan, genç forveti Francesco Pio Esposito'nun sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını açıkladı. Kulübün oyuncuya duyduğu büyük güveni yansıtan bu adım, takımın Şampiyonlar Ligi serüvenine başlangıcında Real Madrid ile oynayacağı beklenen karşılaşmadan yalnızca birkaç gün önce geldi.

Inter kısa bir resmi açıklamasında, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Esposito ile uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu, hem takımın hem de İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda hızla vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldikten sonra 5 sezon daha uzatan yeni bir sözleşmeye kavuştu.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre, genç forvetin maaşında büyük bir artış yaşanacak ve yıllık yaklaşık 2,7 milyon euroya yükselecek. Oyuncu, yaz transfer döneminde İngiliz kulüplerinden ilgi ve teklifler almıştı.

Esposito, Inter akademisinde yetişti; ardından 2023 ile 2025 yılları arasında İtalya İkinci Ligi'nde Spezia ile iki kez kiralık deneyim yaşadı. Daha sonra Nerazzurri'nin A takımıyla ilk çıkışını, 20. yaşını doldurmasına birkaç gün kala, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Japon takımı Urawa Red Diamonds karşılaşmasında Haziran 2025'te yaptı.

İlk çıkışından bu yana Esposito, farklı kulvarlarda 53 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol kaydetti. Ayrıca bu sezon İtalya Ligi'nde Inter'in ilk üç maçında ilk 11'de başladı ve gol hesabını Monza'ya attığı golle açtı.

Genç forvet, teknik direktör Cristian Chivu'nun güvenini kazanmış durumda. Chivu, Fransız forvet Marcus Thuram'ın Dünya Kupası sırasında baldırında yaşadığı sakatlıktan tam olarak kurtulamaması nedeniyle şu an ona Thuram'dan daha fazla güveniyor.

Uluslararası düzeyde ise Esposito, Eylül 2025'ten bu yana İtalya Milli Takımı'nın unsurlarından biri haline geldi ve 9 maçta 5 gol kaydederek İtalyan futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Esposito'nun sözleşmesinin uzatılması, en parlak yeteneklerinden birinin geleceğini güvence altına almaya çalışan Inter için Real Madrid karşısındaki ağır bir Avrupa sınavı öncesinde önemli bir zamanda geldi.