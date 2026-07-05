Resmi açıklama: Ürdün, Jamal Al-Salamy'nin görevden alındığını duyurdu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkan Yardımcısı Prens Ali bin Hüseyin, bugün Pazar günü, teknik direktör Jamal Al-Salamy’nin Ürdün Milli Futbol Takımı “Al-Nashami” ile olan görev süresinin sona erdiğini duyurdu ve 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanılması gibi tarihi bir başarıya ulaşılmasında gösterdiği çabaları ve katkısını takdir etti.

Prens Ali, El-Salamy ile görüşmesinin ardından “X” platformundaki resmi hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün sevgili kardeşim Kaptan Jamal El-Salamy ile yaptığım görüşmede, El-Nashami Milli Takımı’ndaki görevinizin sona ermesi vesilesiyle, gösterdiğiniz çaba ve olağanüstü emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, milli takımımızın Dünya Kupası’na katılma başarısını elde etmemize katkınız için de teşekkür ederiz.”

Prens Ali sözlerine şöyle devam etti: “Al-Nashami’deki deneyimin olağanüstüydü ve gösterdiğin sadakat, profesyonellik ve liderlik ruhu sayesinde her zaman Ürdün’ün değerli bir evladı olarak kalacaksın.”

Prens Ali, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Yeni görevinde daima başarı ve mutluluklar diliyoruz. Ayrıca, her zaman danışabileceğimiz ve deneyimlerinden gurur duyduğumuz, faydalanabileceğimiz bir kişi olmaya devam edeceksiniz.”

El-Salamy, Ürdün futbol tarihinde milli takımı Dünya Kupası finallerine taşıyan ilk teknik direktör olarak kabul ediliyor. On yıllardır beklenen bu eşi benzeri görülmemiş tarihi başarıyı gerçekleştirmeyi başardı.