Resmi açıklama... Real Madrid, Nico Baz'ın kaderini belirledi

Real Madrid, Como’nun orta saha oyuncusu Nico Baz’ın gelecek sezonki geleceğine ilişkin tartışmayı sonlandırdı.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Kulüp, Como ve Nico Baz ile oyuncunun 2026-2027 sezonunda İtalyan kulübünde kalmasını öngören bir anlaşmaya vardı."

Beyaz-mavili kulübün açıklamasında ayrıca şunlar yer aldı: "Bu anlaşma, oyuncunun kendi isteği doğrultusunda yapıldı ve Real Madrid'in 2027-2028 sezonu başlamadan önce Niko Baz'ı tek taraflı olarak geri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi."

Niko Baz, iki sezon önce Real Madrid'den Como'ya transfer olmuştu ve Real Madrid, Arjantinli oyuncuyu geri alma hakkını elinde tutmuştu.

Baz, Como'da bolca forma şansı buldu ve son iki sezonda İtalyan takımının yıldızlarından biri haline geldi; ayrıca takımı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasını sağladı.

Daha önceki haberlerde, Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun doğrudan talebi üzerine Bernardo Silva ile bedelsiz bir sözleşme imzalamasının ardından, Nico Baz’ın Real Madrid’e dönmeyi reddettiği belirtilmişti.

