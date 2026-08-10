Real Madrid kulübü, bugün pazartesi günü, Güney Amerika'da meydana gelen doğal afetin ardından resmi bir açıklama yayımladı.

Real Madrid, resmi sitesindeki açıklamasında şunları söyledi: "Kulüp, başkanı ve yönetim kurulu, bu sevilen ülkeyi son saatlerde vuran deprem sonucunda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve tüm Kolombiya halkına başsağlığı diler."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid olarak dayanışmamızı iletmek, yaralılara acil şifa dileklerimizi sunmak ve hepsine sevgi ve destek duygularımızı ifade etmek isteriz."

Bugün pazartesi günü Kolombiya'yı ve Latin Amerika'daki diğer ülkeleri şiddetli bir deprem vurmuş, kurbanlarla ilgili ilk verilere göre en az 69 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

