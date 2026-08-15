Resmi açıklama: Pedri, Barcelona'da yeni bir sakatlık mı yaşadı?

Barcelona, takımın orta saha oyuncusu Pedri'nin toplu antrenmanlara katılmamasıyla ilgili tartışmalara resmi olarak açıklık getirdi.

Pedri, geçtiğimiz çarşamba günü diğer İspanyol milli oyuncularla birlikte spor tesisine dönmesine rağmen takımın toplu antrenmanlarına katılmadı.

Bazı haberler, Pedri'nin yeni sezonun başlangıcında Barcelona ile yer almasını engelleyebilecek yeni bir sakatlık yaşadığını öne sürdü.

Ancak Barcelona, kulübün "X" ağındaki resmi hesabında Pedri'nin bir fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeyi yazdı: "Pedri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk günlerinde özel bir hazırlık programı üzerinde çalışıyor."

Barcelona'nın sezonunun, gelecek çarşamba günü "Spotify Camp Nou" stadında Mısırlı Al Ahly ile Joan Gamper Kupası maçıyla başlayacağını hatırlatalım.

