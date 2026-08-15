18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1077794657.jpgPhoto Players Images

Çeviri:

Resmi açıklama: Pedri, Barcelona'da yeni bir sakatlık mı yaşadı?

Pedri
Barcelona
La Liga
İspanya

Tartışmayı sona erdiriyor

Barcelona, takımın orta saha oyuncusu Pedri'nin toplu antrenmanlara katılmamasıyla ilgili tartışmalara resmi olarak açıklık getirdi.

Pedri, geçtiğimiz çarşamba günü diğer İspanyol milli oyuncularla birlikte spor tesisine dönmesine rağmen takımın toplu antrenmanlarına katılmadı.

Bazı haberler, Pedri'nin yeni sezonun başlangıcında Barcelona ile yer almasını engelleyebilecek yeni bir sakatlık yaşadığını öne sürdü.

Ancak Barcelona, kulübün "X" ağındaki resmi hesabında Pedri'nin bir fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeyi yazdı: "Pedri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk günlerinde özel bir hazırlık programı üzerinde çalışıyor."

Barcelona'nın sezonunun, gelecek çarşamba günü "Spotify Camp Nou" stadında Mısırlı Al Ahly ile Joan Gamper Kupası maçıyla başlayacağını hatırlatalım.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin