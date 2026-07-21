Barcelona kulübü, ikinci yaz transferini resmen açıklamaya yaklaşıyor. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman Karim Adeyemi'nin takıma katılımının kesinleşmesi bekleniyor. Böylece Adeyemi, teknik direktör Hans Flick'in 2026-2027 sezonu için Anthony Gordon'un ardından yaptığı ikinci takviye olacak.

Adeyemi, geçen hafta Katalan kulübüyle anlaşmaya varmıştı; ancak katılımı henüz resmiyet kazanmadı ve transferin, Dünya Kupası finalini stattan takip ettikten sonra kulüp başkanı Joan Laporta'nın dönüşüne denk gelen bugün, salı günü açıklanması muhtemel görünmüyor. Oyuncu, önümüzdeki saatlerde beklenen resmi tanıtımının düzenlemelerini beklerken Barcelona'daki bir otelde bulunmaya devam ediyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Adeyemi geçen çarşamba Barcelona'ya geldi, perşembe günü ise sağlık kontrolünden geçti.

Alman forvet, önümüzdeki beş sezon boyunca Barcelona forması giyecek. Katalan kulübü, Borussia Dortmund'a 22 milyon euro ödeyecek; bunun yanı sıra 7 milyon euroluk olası bonuslar da bulunuyor.

Transfer tamamen tamamlanmış olmasına rağmen resmi teyit henüz yapılmadı.

Kaynaklar, tüm işaretlerin açıklamanın bugün yapılabileceğine işaret ettiğini, ancak Katalan kulübü yönetiminin, özellikle Joan Laporta'nın Dünya Kupası finalini takip ettikten sonra bugün Barcelona'ya gelmesiyle birlikte, etkinliğe ilişkin programı düzenlemek için yeterli zamanın bulunacağından emin olunamaması nedeniyle bunu zor gördüğünü açıkladı.

Barcelona'nın idari birimleri, resmi açıklamanın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu hafta içinde yapılacağını teyit ediyor.

Tanıtımına ilişkin düzenlemeler konusunda ise Karim Adeyemi, Barcelona'nın konaklama için kullandığı ve "Spotify Camp Nou" stadına çok yakın olan alışılmış otelde yakınlarıyla birlikte haberleri bekliyor.

Teknik direktörü Hans Flick'in ilk on birindeki bir yer için Lamine Yamal ile rekabet edecek olan sağ kanat oyuncusu, henüz sözleşmeleri imzalamadığı ve sosyal güvenlik kurumuna kaydedilmediği için Barcelona ile takım antrenmanlarına katılamıyor veya kulübün spor tesislerinde bireysel antrenman yapamıyor.

Bununla bağlantılı olarak Barcelona başkanı Joan Laporta, Katalan kulübünün Adeyemi transferini yarın, çarşamba günü tanıtacağını doğruladı.