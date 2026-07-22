Resmi açıklama öncesi son engel.. Barcelona'nın Cancelo transferindeki hamlelerin perde arkası

Bugün yayımlanan bir basın raporu, geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü oyuncusu Portekizli Joao Cancelo'nun geleceğine dair yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

Joao Cancelo, Barcelona ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinden bir hafta sonra, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya karşısında elenmişti.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre 32 yaşındaki Cancelo, tatilini geçirmek üzere yola çıktı ve halen İtalya'nın Sardinya adasında tatilini sürdürüyor; kendisiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Al-Hilal ile Barcelona'nın kalıcı transfer anlaşmasını tamamlamalarını bekliyor.

Portekizli bek son derece sakin, tek istediği ise Barcelona için oynamak.

Blaugrana ile sözleşme maddeleri üzerinde anlaşmaya varıldı ve resmi katılım açıklamasından önce yalnızca birkaç vergiyle ilgili detay kaldı.

Barcelona'da, tüm düzenlemelerin ay sonundan önce, A takımın İngiltere'deki "St. George's Park" kampından önce tamamlanmasını beklemiyorlar; bu nedenle Cancelo'nun sezon öncesi antrenmanlarına Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal ile başlaması muhtemel.

Barcelona'nın ligdeki açılış maçı 23 Ağustos Pazar günü Elche karşısında olacağı için hâlâ epeyce zaman var.

Şu anda Flick, sol bek mevkisini doldurmak için A takımdan Alejandro Balde ve yedek takımdan Jofre Torrents'in yanı sıra kendini stoper olarak da kanıtlamış sol bek Gerard Martin'e sahip.

Salı günü, sol bek Jordi Pisquer (17 yaşında) antrenmanlarda onlara katılırken, Balde ayrı bir antrenman programı uyguluyordu.