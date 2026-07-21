Barcelona kulübü, bu yaz transfer döneminin ikinci transferini resmen açıklamaya yaklaşıyor. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman Karim Adeyemi'nin takıma katılımının kesinleşmesi bekleniyor. Böylece Adeyemi, teknik direktör Hansi Flick'in 2026-2027 sezonu için Anthony Gordon'un ardından gerçekleştireceği ikinci takviye olacak.

Adeyemi, geçen hafta Katalan kulübüyle anlaşmaya varmıştı; ancak transferi henüz resmiyet kazanmadı. Kulüp başkanı Joan Laporta'nın Dünya Kupası finalini stattan takip ettikten sonra bugün, salı günü Barcelona'ya dönmesiyle eş zamanlı olarak transferin açıklanması da olası görünmüyor. Oyuncu, önümüzdeki saatlerde beklenen resmi tanıtımıyla ilgili düzenlemeleri beklerken Barcelona'daki bir otelde kalmayı sürdürüyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Adeyemi geçtiğimiz çarşamba günü Barcelona'ya geldi, perşembe günü ise sağlık kontrolünden geçti.

Alman forvet, önümüzdeki beş sezon boyunca Barcelona forması giyecek. Katalan kulübü, Borussia Dortmund'a 22 milyon euro ile birlikte olası bonuslar olarak 7 milyon euro daha ödeyecek.

Transfer tamamen tamamlanmış olsa da resmi teyit henüz gelmedi.

Kaynaklar, tüm işaretlerin bugün açıklama yapılabileceği yönünde olduğunu, ancak Katalan kulübü yönetiminin, özellikle Joan Laporta'nın Dünya Kupası finalini takip ettikten sonra bugün Barcelona'ya gelmesiyle birlikte, etkinliğe özel programın düzenlenmesi için yeterli zamanın bulunup bulunmadığından emin olunamadığı için bunun zor olduğunu düşündüğünü belirtti.

Barcelona'nın idari birimleri, resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılacağını herhangi bir şüpheye yer bırakmadan teyit ediyor.

Tanıtımına ilişkin düzenlemeler konusunda ise Karim Adeyemi, kendisine yakın kişilerle birlikte, Barcelona'nın her zaman konakladığı ve "Spotify Camp Nou" stadına oldukça yakın olan otelde haberleri bekliyor.

Teknik direktörü Hansi Flick'in ilk on birinde bir yer için Lamine Yamal ile rekabet edecek olan sağ kanat oyuncusu, henüz sözleşmeleri imzalamadığı ve sosyal güvenlik kurumuna kaydedilmediği için ne Barcelona ile takım antrenmanlarına katılabiliyor ne de kulübün spor tesislerinde bireysel antrenman yapabiliyor.