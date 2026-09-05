Resmi açıklama: Modric'in Hırvatistan kariyeri sona mı erdi?

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Milan yıldızı Luka Modric'in 41 yaşına ulaşmasına rağmen ülkesinin milli takımını temsil etmeyi sürdüreceğini teyit etti. Bu açıklama, son aylarda İtalya Ligi'nde ve Dünya Kupası'nda hayal kırıklığıyla geçen bir sezonun ardından oyuncunun emekliliğe yaklaştığını belirten raporların ardından geldi.

Hırvatistan Federasyonu, bugün cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada, Modric'in eylül ile ekim ayları arasındaki milli maç arasında ülkesinin milli takım kadrosunda yer alacağını duyurdu; kadronun tamamının ise pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

Modric, fiziksel olarak formda olması şartıyla, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önümüzdeki dönem boyunca Hırvatistan Milli Takımı'yla oynamaya hazır olduğunu teyit etti.

Bu yaz erken bir dönemde, Modric'in emekliliğe ayrılma ihtimaline dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Bu, geçtiğimiz sezonun sonunda Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamasının ardından geldi; oyuncu daha sonra Portekiz karşısında son 32 turunda elenerek sona eren hayal kırıklığıyla dolu bir Dünya Kupası kampanyası yaşamıştı.

Modric, futbol sahalarındaki muhteşem kariyerini böylece sürdürerek 41. yaşını tamamlamaya hazırlanıyor.

Modric, 202 uluslararası maçla, tarih boyunca ülkelerinin milli takımlarıyla en çok maça çıkan oyuncular listesinde şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Kendisinin önünde ise yakın zamanda milli takımdan emekliliğini açıklayan ve 207 maça sahip olan Arjantinli Lionel Messi ile 233 maça sahip olan Portekizli Cristiano Ronaldo bulunuyor.



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