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Resmi açıklama: Manchester City, yıldız oyuncusunun Newcastle'a transferini duyurdu

Transfers
N. Gonzalez
M.City
Newcastle United
İspanya
İngiltere

Manchester City'de 18 aylık serüvenin sonu!

Manchester City kulübü kısa süre önce, yıldızlarından birinin mevcut yaz transfer döneminde Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını resmen açıkladı. Bu adım, gökmavililerin taraftarları için beklenen bir hamle değildi.

İngiliz kulübü resmi bir açıklama yayınlayarak, İspanyol orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'in kesin satış anlaşmasıyla Newcastle United'a transfer olduğunu doğruladı. Böylece oyuncunun City surları içinde 18 ay süren serüveni sona ermiş oldu.

Gonzalez (24 yaşında), Manchester City forması altında tüm kulvarlarda 59 maça çıktı ve bu süreçte 4 gol kaydetmeyi başardı. Ardından City ekibinden uzakta daha fazla forma şansı aramaya karar verdi.

Oyuncu, City taraftarlarına duygusal bir mesajla veda ederek şunları söyledi: "Bu büyük kulübün bir parçası olmak benim için bir onurdu. Dışarıdan birinin Manchester City'nin ihtişamını kavraması zordur; yönetim, oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar burayı son derece özel kılıyor."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki her anın tadını çıkardım, ancak daha fazla oynamak istiyorum. Ayrılırken içimde sevgi ve minnettarlıktan başka hiçbir şey taşımıyorum. Dünyanın en iyi oyuncuları ve teknik direktörlerinin yanında çok şey öğrendim. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum, takıma her konuda başarılar diliyorum."

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