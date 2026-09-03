Amerikan kulübü Inter Miami, bugün perşembe günü, Paraguaylı orta saha oyuncusu Matias Gallarza'yı Arjantin ekibi River Plate'den 2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak, satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığını açıkladı.

Böylece 24 yaşındaki oyuncu, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımına katılmış oldu.

Gallarza, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Paraguay-Fransa maçında Fransız taraftarları en çok öfkelendiren oyunculardan biri olmuştu.

Fransız "Monte Carlo" ağının haberine göre Gallarza, Kylian Mbappé ve takım arkadaşlarının konsantrasyonunu bozmak amacıyla Fransız oyunculara kasıtlı olarak provokasyon ve sürtüşme yaşadı.

"L'Équipe" gazetesi de oyuncunun Mbappé'ye dirsek darbesi, Jules Koundé ile sürtüşme ve Michael Olise ile ağız dalaşı da dahil olmak üzere birçok sürtüşmesini belgeledi.

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Ancak Gallarza'nın turnuvada Paraguay milli takımıyla geçirdiği süreç yalnızca fiziksel ve provokatif yönle sınırlı değildi; zira ilk turda ülkesinin en dikkat çeken oyuncularından biriydi.

Nitekim Türkiye karşısında 1-0'lık galibiyetin golünü belirleyici bir vuruşla kaydetti, ayrıca turnuva boyunca bir gole de asist yaptı; sonrasında Paraguay son 16 turuna yükseldi. "Opta" verilerine göre Gallarza, Paraguay ile toplamda 19 uluslararası maça çıktı, 4 gol attı ve iki asist yaptı.

Inter Miami'ye transferi, River Plate'de geçirdiği inişli çıkışlı bir dönemin ardından geliyor. Oyuncu, Arjantin kulübüne Temmuz 2025'te Talleres'ten katılmıştı; öncesinde Brezilya'da Vasco da Gama ve Coritiba forması giymiş, kariyerine ise Paraguaylı Olimpia'da başlamıştı.

Gallarza, River'da yalnızca 14 maça çıkarak kendini asli bir oyuncu olarak kabul ettiremedi, herhangi bir gol atamadı ya da asist yapamadı; ardından Şubat 2026'da Atlanta United'a kiralandı. Orada iyi bir başlangıç yaptı ve orta sahada birden fazla rolde oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekti; kiralık dönemi bittikten sonra River Plate'e geri döndü.

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