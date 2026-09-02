Bugün, çarşamba günü yayımlanan resmî bir açıklama, son yaz transfer döneminde birden fazla teklif alan Faslı yıldız Azzedine Ounahi'nin yeni takımını açıkladı.

Girona ile başarılı bir sezonun ardından Faslı orta saha oyuncusu İspanyol kulübünden ayrılıyor ve Ajax onu kadrosuna katmaya çalışmasına rağmen, sonunda Yunanistan'a, hepsinden önemlisi de yakından tanıdığı bir takıma dönecek.

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Bu, yalnızca bir yıl önce Panathinaikos'tan ayrılan Ounahi için evine dönüş anlamına geliyor.

Yunan kulübü, Ounahi'nin dönüşünü sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir video aracılığıyla, "Sihir geri döndü" mesajıyla birlikte duyurdu.

Girona ile parladığı dönemin ardından Ounahi tanıdık bir ortama geri dönecek. Bu, onu 2024-2025 sezonunun en iyi oyuncusu seçen Yunan kulübünün taraftarlarını hiç kuşkusuz sevindirecek.

Dün ortaya çıkan haberlerde, İspanyol kulübü ile Yunan takımı arasında Ounahi'nin 25 milyon euro karşılığında satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama anlaşması üzerinde nihai sözlü mutabakata varıldığı ve bunun dört yıllık bir sözleşmenin önünü açtığı doğrulanmıştı.

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Hollanda rekabetinin önüne geçmek ve Faslı yıldızın onayını almak için Atina temsilcisinin yetkilileri son derece cazip bir mali teklif sunmaktan çekinmedi; kendisine tüm takımın en yüksek maaşını (yıllık 2,7 milyon euro) önerdiler.







