Cezayir Futbol Federasyonu, bugün pazartesi akşamı, teknik direktör Vladimir Petkovic dönemine perde indirdi. Bosnalı-İsviçreli teknik adam ve teknik ekibiyle olan sözleşmesel ilişkiyi karşılıklı rızayla sona erdirdiğini açıklayan federasyonla birlikte, Cezayir Millî Takımı'nın kariyerinde önümüzdeki maçlara hazırlık amacıyla yeni bir dönem başlıyor.

Cezayir Futbol Federasyonu, resmî bir açıklamada, teknik direktör Vladimir Petkovic ve teknik ekibiyle olan sözleşmesel ilişkisini sona erdirdiğini duyurdu ve kararın iki taraf arasında dostane bir anlaşmayla alındığını vurguladı.

Federasyon, Petkovic'in Cezayir Millî Takımı'yla olan serüvenini, 29 ay süren bir dönemin ardından tamamladığını belirtti. Bu süre zarfında millî takımın teknik ekibinin başında yer alan Petkovic, Cezayir'i birçok müsabakada ve turnuvada yönetti.

Cezayir Futbol Federasyonu, Vladimir Petkovic'e ve teknik ekibinin tüm üyelerine en içten teşekkür ve takdir sözlerini iletti; millî takımla çalıştıkları süre boyunca görevlerini yerine getirirken gösterdikleri profesyonellik, bağlılık ve özveriyi övdü.

Federasyon, teknik ekibin millî takımı yönettiği dönemde büyük çaba sarf ettiğini vurguladı; geçtiğimiz aylar boyunca ortaya konan çalışmaya ve Cezayir futboluna hizmet adına sunulan katkıya duyduğu takdiri dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Cezayir Futbol Federasyonu, teknik direktör Vladimir Petkovic ve tüm yardımcılarına önümüzdeki duraklarında sürekli başarı ve muvaffakiyet diledi; iş birliği süresi boyunca iki tarafı bir araya getiren profesyonel ilişkiye duyduğu takdiri ifade etti.