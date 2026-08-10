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Resmi açıklama: Bayern Münih yeni bir transferi bitirdi

Transfers
Bayern Münih
B. Ndiaye
Almanya
Senegal

4 maçın ardından ikna oldu

Senegalli Bara Sapoko Ndiaye, bugün pazartesi günü, Bayern Münih ile ilk profesyonel sözleşmesini 2031 yılına kadar resmen imzaladı.

Senegalli milli oyuncu, ilk takımla oynadığı dört başarılı maçın ardından Bavyera ekibini kendisiyle sözleşme yapmaya ikna etmişti; oyuncu geçen kıştan bu yana Gambiya'nın Jambinos Stars Africa akademisinden kiralık olarak forma giyiyordu.

Bavyera kulübünün resmi internet sitesinde belirtildiğine göre, 18 yaşındaki genç forvet, yeni sezonun başından itibaren Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarının bir parçası oldu.

Ndiaye, imza sonrasında şunları söyledi: "Bu, benim ve tüm ailem için harika bir gün. Bayern Münih kulübündeki bu muhteşem oyuncuların yanında her gün bir şeyler öğrenmek ve takıma yardımcı olmaya çalışmak istiyorum."

Şöyle devam etti: "Bu benim için gerçeğe dönüşen bir hayal, çok mutluyum. Ayrıca Jambinos Stars takımındaki takım arkadaşlarım gibi diğer genç oyunculara örnek olmak, dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmanın mümkün olduğunu onlara göstermek istiyorum."

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Ndiaye'nin, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal milli takımıyla bir maçta forma giydiğini belirtmek gerekir. Senegal, Belçika'ya elenerek turnuvadan veda etmeden önce son 32 turuna yükselmişti.

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