Resmi açıklama, Barcelona'nın gelecek transferindeki işini zorlaştırdı

Racing Santander kulübü, devam eden yaz transfer döneminde yetenekli oyuncusunu Barcelona'ya satmak için mali taleplerinde ısrar etti ve bu durum Barça'nın işini zorlaştırdı.

Barcelona, birçok önde gelen Avrupa kulübünün artan ilgisi altında, Racing Santander oyuncusu genç İspanyol savunmacı Jorge Salinas'ı takip ediyor. Katalan kulübü ise, önündeki çok sayıda teklife rağmen "Camp Nou"ya transferi tercih eden 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma yarışında üstünlüğüne tutunuyor.

Salinas, Racing Santander ile sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çektikten ve takımın La Liga'ya yükselmesine katkıda bulunduktan sonra İspanyol futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu durum, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Bologna ve Eintracht Frankfurt gibi kulüpleri onun durumunu yakından takip etmeye itti.

Racing Santander kulübünün sportif direktörü Chema Aragon, sol bek ve stoper olarak oynayan ve Barcelona'nın hedefi konumunda bulunan Jorge Salinas (19 yaşında) konusundaki değişmez tutumlarını doğruladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, bir kulübün 16 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelinin tamamını ödemesi dışında onu satmaya niyetli olmadığını yinelerken, Barcelona'nın yalnızca 6 milyon euro civarında bir teklif sunduğunu belirtti.

Racing kulübünün sportif varlıklarını korumaya ve en iyi oyuncularını elinde tutmaya çalıştığını vurguladı.

"Kalmalarını umuyoruz" diyerek Puerta'ya da atıfta bulundu, ancak büyük kulüplerin serbest kalma bedeli değerinde teklifler sunması halinde durumun değişebileceğinin altını çizdi.

"Büyük bir yıldız ortaya çıkarsa yapabileceğimiz bir şey yok" itirafında bulundu.

Ayrıca, transfer döneminin kapanmasının ardından Salinas'ın takım kadrosunda kalması durumunda kulübün, oyuncunun takım için taşıdığı önemi yansıtacak şekilde sözleşme şartlarını iyileştirmeyi değerlendireceğini açıkladı.

Chema Aragon, oyuncunun tutumunu överek "kusursuz davrandığını" ve kesinlikle bir transfer arayışında olmadığını vurguladı.

Sezon hazırlık döneminde gösterdiği profesyonelliği takdir etti ve iyi bir fiziksel durumda döndüğüne dikkat çekti. Şunları ekledi: "Eğer kalırsa, gösterdiği gelişimin sözleşmesine yansıması gerekecek."

Barcelona'nın ilgisi yalnızca Salinas'ın yeteneğiyle sınırlı değil, aynı zamanda onu gelecek için ideal bir proje haline getiren teknik özelliklerine de uzanıyor. İspanyol savunmacı doğal sol ayaklı; bu, transfer piyasasında nadir bir özellik. Ayrıca hem sol stoper hem de sol bek olarak aynı yetkinlikte oynama kabiliyetine sahip.

Raporlara göre Barcelona'nın gözlemcileri, oyuncunun oyunu arkadan kurma becerisine, topa sahip olma konusundaki özgüvenine ve baskı altındaki soğukkanlılığına hayran; bunun yanı sıra fiziksel varlığı ve rekabetçi kapasitesi de kulübün genç savunmacılarla sözleşme yaparken benimsediği kriterlerle örtüşüyor.