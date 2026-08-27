Resmen: Real Madrid yeni Afrikalı transferini açıkladı

Real Madrid, bugün perşembe akşamı, İspanya'nın gelecek vadeden yeteneklerinden birini kadrosuna katarak yeni bir yaz transferini resmen açıkladı.

Kraliyet kulübü, 21 yaşındaki Ganalı savunmacı Oscar Nasi'yi Granada'dan transfer ettiğini, genç yetenekleri geliştirme planları kapsamında B takımı "Castilla"ya katılacağını duyurdu.

Nasi, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor; boyu 1.85 metre olan oyuncu, aynı zamanda fiziksel güç ve taktiksel esneklik özelliklerine sahip.

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Nasi, 2023 yılında Gana'daki "Emmanuel City" akademisinden gelerek Granada akademisine katıldı ve kulübün takımları içinde hızla yükselmeyi başardı; ardından B takımına çıktı ve 2024-2025 sezonunda İspanya İkinci Ligi'nde ilk kez A takımla forma giydi.

Ganalı savunmacı bu sezon, Granada'nın İkinci Lig'deki ilk iki maçında sahaya çıktı; bu durum, geçen sezondan bu yana gelişimini takip eden Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katma ilgisini pekiştirdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, transferin bedeli yaklaşık iki milyon avro; oyuncu, Real Madrid A takımına çıkarılması halinde 5 yıla uzatılabilme imkânıyla birlikte iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Nasi'nin "Castilla"ya transferi, Granada'daki deneyimi sırasında dikkatleri üzerine çektikten sonra kariyerinde yeni bir adımı temsil ediyor; zira kraliyet kulübü, oyuncunun fiziksel yetenekleri ve savunmadaki çok yönlülüğünü, onu "La Fabrica" akademi sistemi içinde gelişmeye açık bir proje haline getiren unsurlar olarak gördü.

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