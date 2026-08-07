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Resmen: Real Madrid'in yıldızı İtalya Serie A'ya transfer oldu

Transfers
Real Madrid
Fiorentina
F. Mastantuono
La Liga
Serie A
İspanya
İtalya
Arjantin

Yeni bir meydan okuma

Real Madrid'in önde gelen oyuncularından biri, gelecek sezon yeni bir maceraya başlamak için resmen İtalya Ligi'ne transfer oldu.

Fiorentina, Real Madrid'den gelen Arjantinli Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı; İtalyan kulübünün resmi açıklamasında bu bilgiler yer aldı.

Fiorentina, Franco Mastantuono'nun sportif hizmet haklarını Real Madrid'den aldıktan sonra oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını belirtti.

Kulüp, 14 Ağustos 2007'de Arjantin'in Azul şehrinde doğan Mastantuono'nun River Plate'in altyapısında yetiştiğini, ardından 16 yaşında A takımda ilk maçına çıktığını ve o günden bu yana River Plate forması altında 64 maça çıkarak 10 gol kaydettiğini ekledi.

Açıklamada, Fiorentina'nın yeni oyuncusunun geçen sezon Real Madrid ile İspanya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası olmak üzere çeşitli kupalarda 35 maça çıktığı ve bu maçlarda 3 gol attığı belirtildi.

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Fiorentina ayrıca Mastantuono'nun Arjantin A Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan en genç oyuncu olduğunu ve Arjantin formasını dört kez giydiğini vurguladı.

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