"Said El Mala, Borussia Dortmund'un oyuncusu değil ve bu yaz da olmayacak. Geçtiğimiz günlerde 1. FC Köln yöneticileriyle açık görüşmeler yaptık, ancak son teklifimiz reddedildi. Borussia Dortmund başka bir teklif sunmayacak ve oyuncunun transferini daha fazla takip etmeyecek", dedi Ricken.

Genel müdür Carsten Cramer, Bild'e yaptığı açıklamada, "Birlikte, bilinçli şekilde başka bir teklif yapmamaya karar verdik. Bizce son derece değerli bir teklif sunmuştuk. Tüm sportif hedeflerimize rağmen, ekonomik aklın göz ardı edilmemesi bizim için önemli" dedi.

Dortmund ile Köln arasındaki görüşmeler haftalardır sürüyordu. Medyada yer alan haberlere göre BVB, birden fazla teklifle sonuç alamadı; Ren ekibi ise 50 milyon euro bonservis talebinde ısrar ediyor.

El Mala, daha Temmuz 2025'te sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzatmıştı; üstelik çıkış maddesi olmadan. Kanat oyuncusu, Köln'de ilk andan itibaren etkileyici bir performans sergiledi. Bundesliga'daki ilk sezonunda hücum oyuncusu 13 gol ve beş asist üretti.

Ricken doğruladı: BVB, El-Mala transferinden çekildi

"Said'in uzun vadeli bir sözleşmesi var ve oyuncuyu bırakmak için hiçbir nedenimiz yok", diyen FC Genel Müdürü Thomas Kessler, son olarak şunları ekledi: "Ama ayrıca şunu da söyledik: 1. FC Köln için bu büyüklükte bir şey gelirse ve bunu konuşmak istersek, bunu da yaparız."

El Mala'nın geleceğiyle ilgili söylentiler aylardır dolaşıyor. Medya haberlerine göre, güçlü bir sezonun ardından eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 19 yaşındaki oyuncu, daha önce İngiltere Premier League ekibi Brentford'un teklifini de geri çevirmişti.