Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen Dir'iyye Kulübü, mevcut yaz transfer döneminde Al-Ittihad ve Al-Nassr kulüplerinin eski kalecisiyle anlaştığını duyurdu.

Dir'iyye Kulübü, "X" üzerindeki resmi hesabından paylaştığı bir tweet ile, Suudi kaleci Emin el-Buhari'nin, eski kulübü Al-Fateh ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, bonservissiz transferle takıma katıldığını açıkladı.

Dir'iyye, diğer Suudi kaleci Muhammed el-Uveys'i kadrosuna katma girişimlerinin, oyuncunun Al-Hilal'e transfer olmasının ardından başarısız olması üzerine el-Buhari ile anlaşma yoluna gitti.

El-Buhari, Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulübün; el-Uhdud'dan Said er-Rubey'i, el-Hulud'dan Hattan Bahbri ve Yunanistan'ın Aris Selanik takımından Senegalli Clayton Diandy'nin ardından yaptığı dördüncü transfer oldu.

29 yaşındaki kaleci için Dir'iyye, Suudi Ligi'nde forma giyeceği yedinci kulüp olacak; daha önce Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh kulüplerinin yanı sıra 2020 ile 2025 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Al-Nassr'da forma giymişti.

Dir'iyye'nin tarihinde ilk kez Suudi Roshn Ligi'nde yer aldığını hatırlatmak gerekir; kulüp, Birinci Lig niteliğindeki Yellow Ligi'nden yükselme play-off'unun final maçında el-Ula'yı yenerek lige yükselmişti.