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Resmen: Diriyah, İttihad ve Nasr'ın eski kalecisini kadrosuna kattı

Transfers
Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Ittihad
Premier Lig
A. Al Bukhari
Suudi Arabistan

Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulüp güçlü transfer takviyelerine devam ediyor

Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen Dir'iyye Kulübü, mevcut yaz transfer döneminde Al-Ittihad ve Al-Nassr kulüplerinin eski kalecisiyle anlaştığını duyurdu.

Dir'iyye Kulübü, "X" üzerindeki resmi hesabından paylaştığı bir tweet ile, Suudi kaleci Emin el-Buhari'nin, eski kulübü Al-Fateh ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, bonservissiz transferle takıma katıldığını açıkladı.

Dir'iyye, diğer Suudi kaleci Muhammed el-Uveys'i kadrosuna katma girişimlerinin, oyuncunun Al-Hilal'e transfer olmasının ardından başarısız olması üzerine el-Buhari ile anlaşma yoluna gitti.

El-Buhari, Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulübün; el-Uhdud'dan Said er-Rubey'i, el-Hulud'dan Hattan Bahbri ve Yunanistan'ın Aris Selanik takımından Senegalli Clayton Diandy'nin ardından yaptığı dördüncü transfer oldu.

29 yaşındaki kaleci için Dir'iyye, Suudi Ligi'nde forma giyeceği yedinci kulüp olacak; daha önce Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh kulüplerinin yanı sıra 2020 ile 2025 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Al-Nassr'da forma giymişti.

Dir'iyye'nin tarihinde ilk kez Suudi Roshn Ligi'nde yer aldığını hatırlatmak gerekir; kulüp, Birinci Lig niteliğindeki Yellow Ligi'nden yükselme play-off'unun final maçında el-Ula'yı yenerek lige yükselmişti.

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