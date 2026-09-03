Resmen: Barcelonalı futbolcu Körfez kulübüne transfer oldu

Katar ekibi El Merhiye, iki kulübün oyuncunun transferi konusunda gelecekteki herhangi bir satıştan pay alınması karşılığında anlaşmaya varmasının ardından, Barcelonalı futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Roger Martinez Barcelona'dan ayrılarak Katar İkinci Ligi'nde mücadele eden El Merhiye'ye yeni bir oyuncu olarak katılıyor.

Badalona doğumlu 22 yaşındaki Roger, 2025 yazında Barcelona'ya dönüşünün ardından yedek takımla ikinci sezonuna hazırlanıyordu.

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Barça'nın orta saha oyuncusu bonservissiz bir transferle takıma katılmış ve Haziran 2027'ye kadar iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu, 2013 ile 2016 yılları arasında La Masia akademisinde geçirdiği bir dönemin ardından Katalan kulübüyle geçirdiği ikinci dönemiydi.

Barcelona Atlètic ile ilk sezonu ağır bir sakatlıktan etkilendi. Roger sağ dizinin dış menisküsünde yırtık yaşadı ve şubat ayı başında ameliyat oldu; ilk tahminlere göre iyileşme süresinin beş ile altı ay arasında olması bekleniyordu.

O zamana kadar yedek takımla 14 maça çıkmış, bunların sekizine ilk 11'de başlamış ve iki gole asist yapmıştı.

Sakatlık, kulübün kendisinden beklediği tüm potansiyelini ortaya koyabilmesi için gereken istikrar düzeyine ulaşmasını engelledi. Yine de Barcelona yönetimi, oyuncunun gösterdiği ilerlemeden ve bu dönemde sergilediği moral gücünden memnun ve sezonunun büyük bir fiziksel aksilikten belirgin şekilde etkilendiğinin farkında.

Şimdi ise El Merhiye kulübüne katılma ihtimali gündeme geldi. Bu, oyuncuyu ikna eden bir proje; söz konusu lig, kendini geliştirmeyi ve yetenekleri kadrosuna katmayı amaçlıyor, ayrıca cazip mali koşullar da sunuyor.

Transferi yürütenler, bunun Roger için sakatlık nedeniyle geçirdiği zorlu ayların ardından bilinen seviyesine geri dönmesi ve merkezi bir rol üstlenmesi açısından değerli bir fırsat olduğunu düşünüyor.

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22 yaşındaki orta saha oyuncusunun önünde hâlâ umut vaat eden bir futbol geleceği bulunuyor. Böylece Roger, Barcelona'daki ikinci dönemini sonlandırarak Katar'da tamamen farklı bir maceraya adım atıyor; kendisine büyük güven duyan bir takımla birlikte, konumunu yeniden kazanmaya ve sakatlığın Barcelona Atlètic'te istikrarlı bir şekilde göstermesine engel olduğu seviyeye geri dönmeye çalışacak.







