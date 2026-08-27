Barcelona kulübü, bugün perşembe günü, önümüzdeki dönemde Blaugrana kalesine katkı sağlaması için Türk ekibi Fenerbahçe'den gelen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Katalan kulübünün kadrosuna katıldığını resmen açıkladı.

Barcelona resmi sitesinde yayımladığı açıklamada şunları belirtti: "Barcelona kulübü ile Fenerbahçe kulübü arasında, 30 Haziran 2030'a kadar dört sezonluk sözleşme imzalayan Hırvat kalecinin transferi konusunda anlaşmaya varıldı."

Zadar ve Zagreb kulüplerinin altyapı takımlarında yetişen Dominik Livakovic, 2012/13 sezonunda Hırvatistan Premier Ligi'nde Zagreb kulübünün A takımına katıldı ve 2016/17 sezonunda Dinamo Zagreb'e transfer olmadan önce takımda dört sezon geçirdi.

Burada yedi sezon kaldı; bu süre zarfında 295 maça çıktı, kalesinde 249 gol gördü, 137 maçta kalesini gole kapadı ve yedi lig şampiyonluğu kazandı. Ayrıca gösterdiği üstün performans, 2023 yazında Türk ekibi Fenerbahçe'ye transfer olmasını sağladı.

İstanbul merkezli takımla geçirdiği iki sezon boyunca 74 maça çıktı ve bunların 24'ünde kalesini gole kapattı. Ardından 2025 yazında kiralık olarak Girona'ya katıldı, ancak hiçbir maçta forma giymedi.

Hırvat kaleci, kış transfer döneminde yine kiralık olarak Dinamo Zagreb'e döndü; 15 maça çıktı, kalesinde yalnızca 10 gol gördü, sekiz maçta kalesini gole kapattı ve takımın lig şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Livakovic, 2017'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından biri sayılıyor. Son üç Dünya Kupası (2018, 2022, 2026) ve son iki Avrupa Şampiyonası'nda (2021, 2024) forma giydi; ayrıca sırasıyla 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Livakovic'in Barça içindeki durumu ise belirsizliğini koruyor; ister ikinci kaleci olarak kalması ister bir sezonluğuna kiralık olarak ayrılıp deneyimli Polonyalı Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek sezon geri dönmesi söz konusu olabilir.















