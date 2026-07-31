Barcelona bugün, cuma günü, yaz transfer sezonu kapsamında genç bir oyuncuyu kalıcı transferle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

18 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu, Club Brugge'den gelerek Katalan kulübüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Barça'nınresmi sitesinde yaptığı açıklamaya göre oyuncu, önümüzdeki dönemde kulübün tesislerinde tanıtılacak.

Ayrıca oku

"Ona neden dini hakkında soru soruyorsunuz?": Fransa'da Zidane'a dair yeni tartışma

Hoeness'ten Real Madrid söylentileri hakkında: Çin İmparatoru bile gelse onunla pazarlık yapmayız

Bisiwu, 22 Ocak 2008'de Gana kökenli bir aileye mensup olarak dünyaya geldi. Kanattaki yetenekleriyle, özellikle hızı, gücü ve çalım becerisiyle öne çıkıyor. Ülkesinin alt yaş kategorisi milli takımlarında düzenli olarak forma giymesinin ardından Belçika'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oyuncu, 2025 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda dikkat çekici bir performans sergileyerek Belçika milli takımının yarı finale ulaşmasına katkıda bulundu ve turnuvanın ideal on birine seçildi.

Umut vaat eden bir kariyer

Kulüp düzeyinde Bisiwu, kariyerine 2014 yılında Leuven'de başladı ve 2020'ye kadar burada kaldı; ardından 6 yıl önce katıldığı Club Brugge akademisine transfer oldu.

Bisiwu, son iki sezonda UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi ve 3 gol attığı 14 maça çıktı.

Ayrıca 2023 yılından bu yana, henüz sadece 15 yaşında olmasına rağmen, Belçika İkinci Ligi'nde Club Brugge'nin ikinci takımı olan Club NXT ile 36 maça çıktı.

Bisiwu, hemşehrileri Thomas Vermaelen ve Jan Vertonghen'in ardından Barcelona'nın A takımına katılan üçüncü Belçikalı oyuncu oldu.