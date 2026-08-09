Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, devam eden yaz transfer döneminde en az bir transfer gerçekleştirmenin zorluğu üzerine yaşanan tartışmalara, Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile anlaştığını duyurarak son verdi.

Al-Nassr, mali yeterlilik belgesini alıp tüm sorunlarını çözmeyi başarmadan önce, transfer döneminin başından beri transfer yapmasını engelleyen bir mali krizle mücadele etmişti.

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Al-Nassr, resmi "X" hesabı üzerinden Samu Costa ile anlaşmayı başardığını, Portekizli oyuncunun bir savaşçı kılığında göründüğü bir video paylaşarak açıkladı.









Al-Nassr, basın raporlarının açıkladığına göre, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana, devam eden yaz transfer döneminde Samu Costa'yı kadrosuna katmak için Real Mallorca ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Al-Nassr yeni sezona, ayın 15'i cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşarak başlayacak.

Al-Nassr, geçen sezon 7 yıllık aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.