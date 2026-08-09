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Resmen: Al-Nassr, mali kriz sona erdikten sonra beklenen transferi açıkladı

Transfers
S. Costa
Al Nassr FC
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan

Al-Alami tartışmayı sona erdiriyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, devam eden yaz transfer döneminde en az bir transfer gerçekleştirmenin zorluğu üzerine yaşanan tartışmalara, Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile anlaştığını duyurarak son verdi.

Al-Nassr, mali yeterlilik belgesini alıp tüm sorunlarını çözmeyi başarmadan önce, transfer döneminin başından beri transfer yapmasını engelleyen bir mali krizle mücadele etmişti.

Ayrıca oku: Şok transfer dönemi: Al-Ahli ve Al-Nassr arasında ortak kriz!

Al-Nassr, resmi "X" hesabı üzerinden Samu Costa ile anlaşmayı başardığını, Portekizli oyuncunun bir savaşçı kılığında göründüğü bir video paylaşarak açıkladı.


Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF


Al-Nassr, basın raporlarının açıkladığına göre, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana, devam eden yaz transfer döneminde Samu Costa'yı kadrosuna katmak için Real Mallorca ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Al-Nassr yeni sezona, ayın 15'i cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşarak başlayacak.

Al-Nassr, geçen sezon 7 yıllık aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

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