Resmen açıklandı! Tottenham, Robertson transferini duyurdu

Tottenham Hotspur, İskoçyalı Andrew Robertson'ın Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz transferle kadrosuna katıldığını resmen açıkladı.

Robertson, Anfield kalesinde başarılar ve kupalarla dolu 9 yılın ardından geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool'a veda etti.

Tottenham kulübü resmi sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı: "İskoçya Milli Takımı'nın kaptanlığını, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen son Dünya Kupası finallerinde üstlenmesinin ardından, bek oyuncusu bu hafta Hotspur Way'e ilk kez katılarak Tottenham'daki serüvenine başladı."

Açıklamada şunlar da eklendi: "Ayın başında Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aramıza katılan savunma oyuncusu, bu hafta N17 bölgesine yerleşmeye başladı; burada yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve sezon öncesi testlerine ve antrenmanlarına başladı."

"Transfermarkt" ağına göre, 32 yaşındaki Robertson Tottenham ile Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Bu transfer, geçen sezon epey zorlanan ve Championship'e düşmenin eşiğinden dönerek şampiyonanın son metrelerinde Premier Lig'de kalmayı başaran Tottenham'ın kadrosunu güçlendirmek amacıyla gerçekleşti.

Tottenham, yeni sezona hazırlık kapsamında son günlerde birçok transferi bitirdi; bunların başında Sandro Tonali (Newcastle), Matias Fernandez (West Ham) ve Marcus Senesi (Bournemouth) geliyor.







