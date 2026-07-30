Resmen açıklandı: Real Madrid sürpriz bir hücum transferini bitirdi

Real Madrid, bugün perşembe akşamı sürpriz bir hücum transferini tamamladığını duyurdu. Kraliyet ekibi, genç forvet Carlos Espí'nin transferi konusunda Levante ile anlaşmaya vardığını açıklayarak yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme hamlelerini sürdürdü.

Real Madrid resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid ile Levante, oyuncu Carlos Espí'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Espí, kulübümüzle beş sezonluk, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak."

21 yaşındaki Espí, Levante ile üç sezon geçirdi ve bu süreçte 66 maça çıkarak 20 gol kaydetti. Ayrıca geçen sezon ligde 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.

İspanyol forvet, daha önce ülkesinin 19 yaş altı ve 20 yaş altı milli takımlarını temsil etmişti.

Espí transferi, Real Madrid'in ek hücum çözümleri arayışının sürdüğü bir dönemde geldi. Özellikle teknik direktör José Mourinho, işlerin karmaşıklaştığı maçlarda "B planı" görevi görebilecek, gerçek bir santrfor rolünü üstlenebilecek bir seçeneğe sahip olmak istiyordu. Bu rol, Joselu'nun 2023-2024 sezonunda oynadığı role benziyor.

Joselu, sezonun büyük bölümünde yedek olarak forma giymesine rağmen dikkat çekici bir performans sergilemiş, 18 gol kaydedip 3 gol pası vermişti. En öne çıktığı maç ise Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih karşısında olmuş; 9 dakika içinde iki gol atarak Real Madrid'i finale taşımış, ardından takımın kulüp tarihindeki bu kupadaki on beşinci şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

Espí ile yapılan anlaşma, Mourinho'nun Brezilyalı forvet Endrick'e ilişkin planlarıyla çelişmiyor. Endrick'in, özellikle gerçek santrfor ya da sağ kanat pozisyonlarında oynayabilme kabiliyeti sayesinde önümüzdeki sezon da teknik direktörün hesaplarında yer alması bekleniyor.

Mourinho'nun transfer piyasasındaki önceliği, savunma hattını ek bir stoperle güçlendirmenin yanı sıra, alana yayılma ve oyun kurma yeteneğine sahip bir orta saha oyuncusu kazandırmaktı. Real Madrid, gelecek sezona yönelik kadroya yeni bir hücum seçeneği eklemek amacıyla Espí transferini resmi olarak sonuçlandırdı.