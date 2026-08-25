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Resmen açıklandı: Manchester City'nin yıldızı Tottenham'a transfer oldu

Tottenham Hotspur
M.City
Savinho
Premier Lig
İngiltere
Brezilya

Kendini Tottenham'da yeniden mi keşfedecek?

Tottenham Hotspur, çalışma izninin alınması şartıyla, Savinho'yu Manchester City'den kadrosuna kattığını açıkladı (sözleşme süresi açıklanmadı). Böylece Brezilyalı kanat oyuncusu Spurs'ün yeni transferi oldu.

Savinho şunları söyledi: "Biraz zaman aldı, ama burada olmaktan çok mutluyum. Bu, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle, özel bir kulüpte bulunan harika bir fırsat."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktörle konuştuğum an, buraya gelmem gerektiğini anladım. Bana, en üst seviyeye ulaşmam için yardımcı olmak istediğini söyledi ve bir takım olarak bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum."

Sportif direktör Johan Lange şunları söyledi: "Savinho bir süredir ilgi alanımızda olan bir oyuncuydu ve şimdi Tottenham Hotspur'a katılmasından mutluyum. En üst seviyelerde kalitesini zaten gösterdi; yetenekleri, oyun tarzı ve zihniyetinin burada kurduğumuz takıma harika şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz."

Sözlerine şunları ekledi: "Top ona her ulaştığında taraftarlarımızı coşturacağını biliyorum ve Roberto yönetiminde gelişimini izlemeyi dört gözle bekliyorum."

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Teknik direktör Roberto De Zerbi ise şu açıklamayı yaptı: "Savinho, kanat bölgelerine enerji, hayal gücü ve kalite katan bir oyuncu. Defans oyuncularıyla mücadele edecek cesarete ve yaratıcılığı sayesinde maçın gidişatını değiştirebilecek yeteneğe sahip."

Şöyle devam etti: "Aramızda olmasından çok mutluyuz; onunla çalışmayı, gelişimini sürdürmesine yardımcı olmayı ve kişiliğini takıma katmasını izlemeyi dört gözle bekliyorum."

22 yaşındaki Savinho, kanat mevkiindeki hızı ve heyecan verici oyunuyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Brezilya milli takımı oyuncusu olan futbolcu, Manchester City'de geçirdiği iki sezonun ardından Tottenham Hotspur'a katıldı.

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