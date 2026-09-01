Juventus, İngiltere Premier Lig'den yeni bir forvetle anlaşarak Bianconeri teknik direktörü Luciano Spalletti'nin hücum hattındaki seçeneklerini güçlendirdiğini duyurdu.

İtalyan ekibinin resmi internet sitesine göre Alman oyuncu Nick Woltemade, Newcastle United'dan 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak takıma katıldı.

Juventus açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Woltemade'i İtalya'da yeni bir tecrübe bekliyor ve onu Juventus forması altında görmek için sabırsızlanıyoruz. Juventus'a hoş geldin Nick."

Woltemade, Werder Bremen'in altyapısında yetişti ve 2020 yılında A takımda ilk kez sahne aldı.

2022-2023 sezonunda Elversberg'e kiralık olarak geçen oyuncu, ardından Almanya Ligi'nde göz dolduran bir sezonun ardından 2024 yazında Stuttgart'a transfer oldu.

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Woltemade, Stuttgart ile gerçek bir parlama dönemi yaşadı; 36 maçta 18 gol kaydetti ve takımın Almanya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu, ardından 2025 yılında İngiliz ekibi Newcastle United'a transfer olma fırsatı yakaladı.

Alman forvet, Newcastle United ile kariyerinde 53 maça çıktı; bu maçlarda 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

Bu transfer, Juventus açısından uygun bir zamanda geldi; zira siyah-beyazlı ekip, Dusan Vlahovic'in bonservissiz olarak Beşiktaş'a gitmesinin ve Jonathan David'in Atletico Madrid'e ayrılmasının yaklaşmasının ardından hücum takviyesine ihtiyaç duyuyordu.

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