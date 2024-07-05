Resmen açıklandı: İşte Zaniolo'nun yeni takımı ve maliyeti...

Galatasaray'ın İtalyan golcüsü Nicolo Zaniolo, ülkesinin yolunu tuttu.

Sarı-Kırmızılı ekibin, iki sezon önce Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiğin Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer oldu.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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''Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

RESMEN AÇIKLANDI

İtalya kulübü Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo'' denildi.

Nicolo Zaniolo ise transferinden sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum! Başlamak için sabırsızlanıyorum, yakında görüşürüz!"