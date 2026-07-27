Sadece 11 maç oynadığı Katar takımından ayrılan Fransız savunmacı Presnel Kimpembe (30 yaşında), yeni bir kulüp buldu; ancak bu kulüp ikinci ligde.

Paris Saint-Germain'in eski savunmacısı, Katar İkinci Ligi'ndeki El-Hureytiyat kulübüyle resmi bir sözleşme imzalayarak Körfez bölgesinde kalacak.

Katarlı kulüp, Kimpembe ile anlaştığını resmi bir açıklamayla duyurdu: "Kulübümüz, Fransız savunmacı Presnel Kimpembe ile önümüzdeki sezon için, Katar Spor Kulübü'nden gelmek üzere bir sezonluk sözleşme imzaladığını resmen duyurur."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kimpembe, Eylül 2025'te Fransız Paris Saint-Germain'den gelerek Katar Spor Kulübü'ne katıldı ve geçen sezon takımla Katar Ligi müsabakalarında forma giydi."

Kimpembe, 2014'ten 2025'e kadar Paris Saint-Germain forması giymiş, ayrıca 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.







