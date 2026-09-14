Brezilya ekibi Santos, Liverpool ve Barcelona'nın eski oyuncusu Philippe Coutinho'yu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Coutinho, takımı sezonun sonuna kadar güçlendirecek.

Böylece Coutinho, Brezilya Milli Takımı'nda uzun yıllar birlikte oynadıkları Santos'un mevcut yıldızı Neymar'a katılmış oluyor.

Santos, Pazartesi günü resmî "X" hesabından şu açıklamayı yaptı: "Philippe Coutinho, Santos'a katılıyor".

Kulüp şunları ekledi: "Santos Futbol Kulübü, Philippe Coutinho ile sezonun geri kalanı için sözleşme işlemlerini tamamladı. Yüksek teknik becerileri ve sahaya dair keskin vizyonunun yanı sıra Avrupa'da ve Brezilya Milli Takımı'yla başarılarla dolu kariyeriyle orta saha oyuncusu, 2026 yılının sonuna kadar uzanan bir sözleşmeyle "Peixe" takımına katılıyor.

Kulüp şöyle tamamladı: "Futbol krallığına hoş geldin Coutinho. Haydi, sahneye çık ve büyüle".

Coutinho, geçtiğimiz aylarda Vasco da Gama'dan ayrılmasından bu yana serbest oyuncu konumundaydı ve futbol kariyerine Brezilya'da devam etmeye karar verdi.

Santos, Neymar'ın son kas sakatlığının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeye özellikle önem veriyordu. Böylece Coutinho, daha önce Brezilya milli takımlarında birlikte oynadığı vatandaşı ve eski dostuyla yeniden bir araya gelecek.

Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Aston Villa formaları giyen Brezilyalı, şu anda Brezilya Ligi'nde zorlu bir dönem geçiren Santos için güçlü bir takviye niteliğinde.

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