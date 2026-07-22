Amerikan ekibi Inter Miami, Casemiro ile bonservissiz transfer anlaşmasını resmen duyurdu. Böylece Brezilyalı orta saha yıldızı, Real Madrid ve Barcelona arasındaki El Clasico'da defalarca karşı karşıya geldiği Arjantinli Lionel Messi ile aynı takımda oynayacak.

Inter Miami, bugün çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, Casemiro'nun 2027 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığını, sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatılması opsiyonunun bulunduğunu ve oyuncunun çalışma vizesi işlemlerini tamamladıktan sonra oynamaya hazır hale geleceğini doğruladı.

Brezilyalı yıldızın 5 numaralı formayı giymesi planlanıyor.

34 yaşındaki Casemiro, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Manchester United'dan ayrılmıştı ve 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Inter Miami'ye katılması bekleniyordu.

İmza sonrası Casemiro'nun ilk sözleri

Brezilyalı milli oyuncu, bu yeni deneyimi yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve daha fazla kupa kazanma hırsının kararının arkasındaki en önemli etken olduğunu vurguladı.

Casemiro, yeni kulübünün sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Beni her zaman motive eden şey kazanmak ve gelişmeye devam etmektir. Kulübün bana sunduğu proje ve transferi tamamlamak için harcanan çabalar benim için çok şey ifade ediyor."

Şöyle devam etti: "Bu güven için son derece minnettarım ve gerek maçlarda gerekse günlük antrenmanlarda, sahada ve saha dışında bunun karşılığını vermeyi dört gözle bekliyorum. Kulüp ve taraftarları için elimden gelen her şeyi vereceğim."

Beckham: Casemiro kazanmaya alışkın bir şampiyon

Kulübün ortağı ve sahiplerinden David Beckham, eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusunun takıma katılmasını memnuniyetle karşıladı ve kulübün, kendi kuşağının en başarılı oyuncularından biriyle anlaştığını vurguladı.

Beckham şöyle konuştu: "Casemiro ve ailesinin Inter Miami'ye katılmasından son derece mutluyum. Onu hem oyuncu hem de insan olarak her zaman takdir etmişimdir. Kazanmaya alışkın bir şampiyon ve Real Madrid ile Manchester United'daki olağanüstü bir kariyerin ardından, yeni durağı olarak Miami'yi seçmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."

Casemiro daha önce Real Madrid ve Manchester United forması giymiş ve bu takımlarla birçok kupa kazanmıştı; bu, Beckham'ın oyunculuk döneminde yaşadığı senaryonun aynısı.

Kulübün yönetici sahibi Jorge Mas da bu transferin Inter Miami'nin büyük hedeflerini yansıttığını vurgulayarak, kulübün yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi kulüplerinden biri olmaktan öte, küresel bir referans haline gelmeyi amaçladığını belirtti.

Şöyle ekledi: "Casemiro, kulübün üzerine kurulduğu değerleri temsil ediyor; liderlik, kazanma zihniyeti ve büyük tecrübe. Elde ettiği onca başarının ardından bize katılmayı seçmesi, projemize olan inancını gösteriyor."

Kupalarla dolu bir kariyer

Casemiro, Amerikan Ligi'ne olağanüstü bir kariyerin ardından geliyor. Kariyerine Brezilya ekibi Sao Paulo'da başlayan oyuncu, 2013 yılında Real Madrid'e transfer olmuş ve burada dünyanın en iyi ön libero oyuncularından birine dönüşmüştü.

Real Madrid'de geçirdiği 8 sezon boyunca 336 maça çıkan Casemiro, bu maçlarda 31 gol atıp 29 asist yaptı ve 18 kupanın kazanılmasına katkıda bulundu; bunların en önemlileri 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya La Liga ve 3 Dünya Kulüpler Kupası kupasıydı.

2022 yılında Manchester United'a transfer olan oyuncu burada 160 maça çıkarak 26 gol attı, 14 asist yaptı ve FA Cup ile İngiltere Lig Kupası'nın kazanılmasına katkı sağladı.

Uluslararası arenada ise Casemiro, Brezilya Milli Takımı forması altında 91 maça çıktı ve 2019 Copa America şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupası'nda yer aldı; Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki bütün maçlarında oynadı, son 32 turunda bir gol attı ve son 16 turunda bir gol daha yaptı.