Brezilya ekibi Botafogo, bugün perşembe günü, Faslı yıldız Hakim Ziyech'i bonservis bedeli ödemeden, 2028 yılı sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece Faslı yıldız, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmış oluyor; bu kez Brezilya sahalarında.

Botafogo, "X" platformundaki resmi hesabından Ziyech'in transferini duyurdu ve onu Dünya Kupası'nda parıldayan ve Avrupa'da birçok kupa kazanan bir oyuncu olarak nitelendirdi. Kulüp, oyuncuyla 2028 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Resmi açıklama, 33 yaşındaki oyuncunun Rio de Janeiro kentine varmasından saatler sonra geldi. Ziyech'i havaalanında kulübün futbol direktörü Leo Coelho karşıladı. Ardından oyuncu, Galeão Uluslararası Havalimanı önünde coşkulu bir taraftar karşılamasıyla ağırlandı; onlarca Botafogo taraftarı toplanarak Faslı yıldıza özel tezahüratlar yaptı. Bunların arasında Arapça "Selamünaleyküm" ifadesi de vardı ve bu manzara geniş yankı uyandırdı.

Ziyech, Brezilya'ya varır varmaz yeni deneyimini yaşamaya duyduğu heyecanı dile getirmiş ve burada oynamanın hayallerinden biri olduğunu vurgulamıştı. Botafogo'nun resmi kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her şey çok iyi gitti. Yolculuk biraz uzundu ama rahattı. Çok heyecanlıyım. Bu Brezilya'ya ilk gelişim, ama burası her zaman dileklerim arasındaydı ve şimdi bu gerçek oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Brezilya, futbol dünyasında bir numara. Burada bu bir yaşam tarzı ve bu, kalbime dokunan ve deneyimlemek için can attığım bir şey."

Ziyech, Avrupa sahalarında dolu dolu bir kariyere sahip. Hollanda ekibi Ajax, İngiltere temsilcisi Chelsea ve Türk kulübü Galatasaray formalarını giydi. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda Fas Millî Takımı'nın en öne çıkan yıldızlarından biriydi ve Fas'ı dördüncülüğe taşıyan kadroda yer aldı. Ardından Faslı ekip Wydad ile kısa bir deneyim yaşadı ve oradan Brezilya ekibi Botafogo'ya geçti.