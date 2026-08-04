Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiou, bugün salı günü, Barcelona'ya resmen katılmak için gereken tüm adımları tamamladı. Barça, Belçika ekibi Club Brugge'den transferi için 8,5 milyon euro ödedikten sonra, oyuncu Katalan kulübünün ofislerinde kulüp başkanı Joan Laporta'nın huzurunda 2031 yılına kadar sürecek sözleşmesini imzaladı.

Katalan gazetesi "Sport", imza töreninin, son günlerde katılımını azaltmasına neden olan ve sezon hazırlık kampı sırasında takımla birlikte Britanya Adaları'na gitmesine engel olan kalp ritmi bozukluğundan iyileşmesinin ardından Joan Laporta'nın ilk kamuya açık görünümüne sahne olduğunu belirtti.

İngiltere kampına hızlı uyum

Bisiou, geçtiğimiz cuma günü İngiltere'deki A takım kampına katılmış, hafta sonu boyunca Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde St George's Park merkezinde antrenman yaptıktan sonra yeni sezona yönelik hazırlık kampının sona ermesiyle pazartesi günü diğer Barça oyuncularıyla birlikte Barcelona'ya dönmüştü.

Bisiou'nun İngiltere turnesine katılması, Flick'e kulübün bu yaz kadrosuna kattığı en gelecek vaat eden oyunculardan birini yakından izleme fırsatı verdi. Genç forvet, sezon başlamadan önceki son antrenmanlarda takımla çalışmak için tam zamanında gelmişti.

Olumlu izlenim ve Flick'le iletişim

Bisiou, soyunma odasına hızlı uyumu ve antrenmanlardaki bağlılığı sayesinde olumlu bir izlenim bıraktı. Basına konuşan oyuncu, Flick'le iletişim kurduğunu ve Alman teknik direktörün kendisine vereceği her türlü göreve hazır olduğunu ifade etti.

Resmi olarak Barcelona Atlètic (yedek takım) kadrosuna kaydedilmiş olmasına rağmen, kulübün planı onu düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil etmek. Sportif direktör, oyuncunun hızı, çalım becerileri ve herhangi bir hücum mevkisinde oynayabilme yeteneğinin, sezon boyunca Flick için ilgi çekici bir seçenek haline getirebileceğine inanıyor.

Kısa bir dinlenme

Bu son resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bisiou, teknik ekibin kendisine tanıdığı dinlenmenin tadını çıkaracak. Takım, İngiltere dönüşü iki gün dinlenecek; Belçikalı kanat oyuncusu ise yeni sezon hazırlıklarına devam etmek için perşembe günü diğer takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara dönecek.

Bisiou, önümüzdeki sezon A takım kadrosunda kendini kanıtlamayı hedeflerken, yedek takımda becerilerini geliştirmeyi de ihmal etmemeyi amaçlıyor. Bu plan, yeteneğini Katalan takımının seçkin oyuncularıyla yan yana çalışarak geliştirmeyi hedefliyor.