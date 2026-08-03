Real Madrid'in ilk takımında forma şansı bulamayan genç İspanyol yetenek Cesar Palacios, yeni bir durak arayışına girdi ve resmen Fulham kapısından İngiltere Premier Lig'e adım attı.

Fulham, Real Madrid'den gelen İspanyol ofansif orta saha oyuncusuyla Haziran 2031'e kadar geçerli, bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Transferin mali değeri açıklanmazken, Palacios'un 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Palacios, Londra kulübüne katıldıktan sonra şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bunun kariyerimdeki en ideal adım olduğuna inanıyorum. Kulüp bana büyük bir güven gösterdi ve ben de bunun karşılığını sahada vereceğim."

Fulham Başkan Yardımcısı Tony Khan da transferden memnuniyetini dile getirdi. Oyuncunun yaratıcılık ve çalışkanlık sahibi olduğunu vurgulayan Khan, Palacios'un teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki takıma önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Khan, kulübün Fulham'ın geleceğinin bir parçası olacağına inandığı iki genç yeteneği kadrosuna kattığını ifade etti; bu kapsamda yine bu akşam Real'in genç forveti Gonzalo Garcia da takıma katılmıştı.

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Ayrı bir açıklamada ise Real Madrid, Palacios'un transferi için Fulham ile anlaşmaya varıldığını duyurdu ve oyuncuya, 2020 yılında Numancia'dan katıldığından bu yana kulüpte geçirdiği altı yıl için teşekkür etti.

Kraliyet kulübü, Palacios'un 2022-2023 sezonunda genç takımla lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak yerel üçlemeyi elde ettiğini, ayrıca geçen sezon ilk takımdaki ilk çıkışını yaptığını vurguladı ve kendisine ile ailesine kariyerinin bu yeni aşamasında başarılar diledi.

Palacios, futbol yolculuğuna Numancia akademisinde başladı; ardından on beş yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve çeşitli yaş kategorilerinde ilerleyerek Castilla takımına kadar yükseldi.

Geçen sezon Alvaro Arbeloa yönetimindeki Castilla'nın öne çıkan oyuncularından biri hâline geldi; 32 maçta 15 gol atıp 4 asist yaparak toplam 19 gole katkı sağladı.

Arbeloa, oyuncuya Real Madrid'i çalıştırdığı ilk maçta ilk takımla sahaya çıkma fırsatı verdi; ardından Palacios, sezonun ikinci yarısında "Merengue" ile yedi maçta forma giydi.

Palacios ayrıca İspanya'nın alt yaş kategorileri millî takımlarını 20 yaş altına kadar temsil etti ve 19 yaş altı millî takımıyla 12 maçta 7 gol kaydetti.

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